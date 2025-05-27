ДТП произошло на Каширском шоссе возле дома № 22

ДТП произошло на Каширском шоссе рядом с домом № 22, по направлению в область. Там мотоциклист врезался в автомобиль Peugeot, который поворачивал направо.

В итоге водителя мотоцикла отправили в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, они выясняют все обстоятельства аварии.

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