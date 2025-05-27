Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 18:15

Происшествия

ДТП произошло на Каширском шоссе возле дома № 22

ДТП произошло на Каширском шоссе возле дома № 22

Новости регионов: очевидцы вытащили из реки упавшую коляску с ребенком в Татарстане

Новости регионов: прокуратура проверит школу во Владивостоке из-за танцев на крыше

В Забайкалье из-за гроз начались 8 лесных пожаров

Фура столкнулась с легковым автомобилем в Дмитровском районе Подмосковья

Трубу прорвало на Сельскохозяйственной улице в Москве

Новости мира: мигранты устроили драки с мачете на севере Италии

Пассажиры автобуса в Челябинске получили ожоги кипящим антифризом

Лося сбили на дороге в Раменском

Более 80 человек погибли в результате бомбардировок сектора Газа за сутки

ДТП произошло на Каширском шоссе рядом с домом № 22, по направлению в область. Там мотоциклист врезался в автомобиль Peugeot, который поворачивал направо.

В итоге водителя мотоцикла отправили в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, они выясняют все обстоятельства аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика