27 мая, 18:15Происшествия
ДТП произошло на Каширском шоссе возле дома № 22
ДТП произошло на Каширском шоссе рядом с домом № 22, по направлению в область. Там мотоциклист врезался в автомобиль Peugeot, который поворачивал направо.
В итоге водителя мотоцикла отправили в больницу. На месте работают сотрудники ДПС, они выясняют все обстоятельства аварии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 96-го км МКАД
- ДТП с двумя грузовиками и несколькими авто произошло на 52-м км МКАД