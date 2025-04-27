Самолет "Победы" совершил аварийную посадку в Шереметьево

Борт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Нальчик, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. После взлета у Boeing 737 сработал датчик разгерметизации, в результате чего командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

На данный момент самолет кружит в районе аэропорта, вырабатывая топливо. По данным Flightradar, самолет уже сел в аэропорту Шереметьево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.