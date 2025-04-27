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27 апреля, 16:15

Происшествия

Самолет "Победы" совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет "Победы" совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Борт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Нальчик, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. После взлета у Boeing 737 сработал датчик разгерметизации, в результате чего командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

На данный момент самолет кружит в районе аэропорта, вырабатывая топливо. По данным Flightradar, самолет уже сел в аэропорту Шереметьево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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