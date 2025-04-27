Новости мира: на фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу людей

На уличном фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу. Погибли восемь человек, есть раненые. Водителя задержали, его мотивы устанавливают. Мэр города выразил соболезнования семьям погибших, уточнив, что большинство участников были выходцами с Филиппин.

Сотни верующих в Риме выстроились в очередь, чтобы поклониться могиле папы римского Франциска. Понтифик скончался в возрасте 88 лет от инсульта. Его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре, на церемонии присутствовали лидеры 80 стран.

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