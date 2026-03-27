Новости регионов: автобус въехал в стену парикмахерской в центре Калининграда

В центре Калининграда автобус с пассажирами въехал в стену парикмахерской. По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения. Он потерял управление и съехал с проезжей части на тротуар. Сейчас водитель находится в больнице.

Пляжи Анапы собираются открыть 1 июня. Восемь галечных уже готовят к запуску. По данным Роспотребнадзора, пробы воды и грунта там соответствуют всем санитарным нормам.

Сборная России по футболу обыграла в товарищеском матче Никарагуа. Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1.

