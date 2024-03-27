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Новости

27 марта, 18:00

Происшествия

Новости мира: из разрушившего мост в Балтиморе судна извлекли бортовой самописец

Новости мира: из разрушившего мост в Балтиморе судна извлекли бортовой самописец

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В США специалистам удалось извлечь самописец судна, которое врезалось в мост в Балтиморе. В результате столкновения пролеты строения рухнули в воду вместе с проезжавшими машинами. Обстоятельства ЧП выясняют сразу 24 следователя. 27 марта им удалось снять показания всех электроприборов, которые подняли с судна.

Тем временем в Кембридже решили снести памятник принцу Филиппу. Местные власти считают, что это произведение искусства – одно из худших за всю историю. К тому же установлено оно незаконно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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