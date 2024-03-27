В ГД наградили школьников, эвакуировавших людей из "Крокус Сити Холла"

Фото: телеграм-канал SHOT

Шестерых подростков, помогавших во время эвакуации из "Крокус Сити Холла", наградили в Госдуме РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

Речь идет об Исламе Халилове, Артемии Филимонове, Виктории Волчихиной, Александре Журике, Никите Иванове и Елизавете Тереховой. Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и вице-спикер ГД Анна Кузнецова вручили им благодарственные грамоты и ноутбуки.

Также первый заместитель комитета ГД по просвещению Яна Лантратова вручила им подарочные наборы с символикой Госдумы и книгу о России.

Ранее 15-летний Халилов, который работал в день теракта в гардеробе "Крокуса", рассказал, как спас более 100 человек. До этого в Госдуме подчеркивали, что были и другие люди, которые проявили героизм при спасении людей. В частности, мужчина по имени Михаил обезвредил террориста и спас десятки жизней.

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился вечером 22 марта, когда несколько мужчин открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. В результате погибли 139 человек, а число пострадавших составило 360.

Правоохранители задержали 11 человек. Четверых нападавших отправили в СИЗО, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позже заключил под стражу восьмого подозреваемого.