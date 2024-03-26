Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 07:30

Происшествия

Психолог рассказала, как пережить стрессовую ситуацию

Психолог рассказала, как пережить стрессовую ситуацию

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Психолог Анетта Орлова дала рекомендации тем, кто переживает сложную жизненную ситуацию. По ее словам, чтобы организм быстрее справлялся со стрессом, важно по возможности много двигаться. Вдобавок к этому, стоит сохранять концентрацию на действиях, которые можно совершить в данный момент, например, похлопать себя.

Тем временем родственникам погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" продолжают оказывать круглосуточную психологическую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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