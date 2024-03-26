Психолог рассказала, как пережить стрессовую ситуацию

Психолог Анетта Орлова дала рекомендации тем, кто переживает сложную жизненную ситуацию. По ее словам, чтобы организм быстрее справлялся со стрессом, важно по возможности много двигаться. Вдобавок к этому, стоит сохранять концентрацию на действиях, которые можно совершить в данный момент, например, похлопать себя.

Тем временем родственникам погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" продолжают оказывать круглосуточную психологическую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.