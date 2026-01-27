Новости регионов: в Балашихе при пожаре в нелегальном хостеле погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Балашихе. Следователи выяснили, что на участке был оборудован нелегальный хостел. Очаг возгорания находился на втором этаже, где люди жгли костер для обогрева. Всего в доме проживали 11 человек, из которых 8 граждан были иностранцами.

В Самаре родители спустили своего сына из окна жилого дома на тросе. Взрослые снимали свои действия на камеру, пошутив таким образом над ребенком. Мальчик при этом не испугался. Он лишь попросил, чтобы его держали крепче. В результате школьника подняли обратно в квартиру. Неравнодушные пользователи попросили органы опеки проверить семью.

