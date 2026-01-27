Авария из-за снегопада произошла на трассе М-7 во Владимирской области

Массовая авария из-за снегопада произошла на трассе М-7 в сторону Москвы во Владимирской области. На коротком участке столкнулись не менее 13 автомобилей, включая легковые и большегрузы.

Движение на дороге затруднено. В настоящий момент доступна только одна полоса, которую иногда временно перекрывают для ликвидации последствий ДТП. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.