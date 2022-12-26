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Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде после задымления в подвале

Людей эвакуировали из больницы в Зеленограде после задымления в подвале

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Людей начали эвакуировать из больницы в Зеленограде из-за задымления в подвале. Причиной задымления стало короткое замыкание, сообщили в экстренных службах. Около 40 человек покинули здание самостоятельно еще до приезда пожарной бригады.

Ранее сообщалось, что в здании учебного корпуса Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России прошла эвакуация из-за задымления на одном из этажей. На объекте произошло короткое замыкание в стояке электрического счетчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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