ФСБ ликвидировала группировку перенаправлявших на Украину и в Сирию сторонников ИГ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом (СК) ликвидировала сторонников группировки "Исламского государства" (признана террористической и запрещена на территории РФ), перенаправлявших боевиков на Украину и в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ.

ФСБ во взаимодействии со СК и Росфинмониторингом Уральского и Северокавказского федеральных округов ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГ", – говорится в сообщении.

По данным ведомств, члены группировки в том числе финансировали незаконную в РФ деятельность сообщества и совершали действия для оправдания терроризма.

С декабря 2021 года организатор и 10 членов группировки заключены под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве, Воронеже и Дагестане шестерых участников запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра". По данным ФСБ, задержанные осуществляли вербовку новых участников и проводили собрания организации в Москве и Подмосковье. В местах их проживания была изъята экстремистская литература религиозной направленности и другие атрибуты радикальных религиозных течений.



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