Новости мира: взрыв на складе пиротехники в Болгарии попал на видео

В Болгарии на складе пиротехники прогремел взрыв. Момент ЧП попал на видео. Инцидент произошел в 30 километрах от столицы страны Софии. По данным местных СМИ, два человека получили ожоги, они госпитализированы. Кроме того, в министерстве внутренних дел Болгарии сообщили, что на складе хранится пиротехника в количестве около двух тонн в тротиловом эквиваленте. Жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали.

Также стало известно, что после крушения танкера вблизи Филиппин случился разлив нефти. Из-за сильного ветра и больших волн маслянистая жидкость может достичь вод города Манила.

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