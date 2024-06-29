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29 июня, 00:00

Происшествия

Новости мира: очаги лесных пожаров выявили в пяти штатах США

Новости мира: очаги лесных пожаров выявили в пяти штатах США

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В США начался сезон лесных пожаров. Очаги лесных пожаров выявили в пяти штатах вдоль всего западного побережья от Аляски до Калифорнии и Аризоны. В тушении задействуют авиацию, но полностью справиться с огнем не получается. Местами пламя приближается к жилым домам и промышленным объектам, а дым виден на много километров вокруг.

В соседней Мексике после продолжительной засухи начались ливни. Из-за рекордных осадков подтопило столичный регион. Уровень воды резко поднялся, местами полностью затопило первые этажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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