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26 апреля, 21:15

Происшествия

Игнат Кузин признал вину в убийстве генерала Ярослава МоскАлика.

Игнат Кузин признал вину в убийстве генерала Ярослава МоскАлика.

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Игнат Кузин признал вину в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. ФСБ задержала подозреваемого в теракте спустя сутки после подрыва машины в Балашихе.

По словам Кузина, его завербовали украинские спецслужбы в 2023 году, а в дом, где проживал Москалик, он заселился в ноябре 2024-го.

На допросе Кузин также рассказал, что его действия координировал с территории Украины некий куратор, от которого он получал подробные инструкции. Бомба, которую он заложил в машину, состояла из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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