Спасатель Максим Шлычков экстренно вышел на работу в день теракта 22 марта

В тушении пожара в "Крокус Сити Холле" в пятницу, 22 марта, принимали участие почти 500 человек. Спасатель Максим Шлычков не смог остаться в стороне и вышел на помощь пострадавшим, несмотря на то, что не должен был быть на смене в этот день.

Он рассказал, что узнал о теракте из новостей, когда проезжал мимо места ЧП. В тот момент он, не раздумывая, решил присоединиться к коллегам из МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.