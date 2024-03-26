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26 марта, 14:45

Происшествия

Спасатель Максим Шлычков экстренно вышел на работу в день теракта 22 марта

Спасатель Максим Шлычков экстренно вышел на работу в день теракта 22 марта

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В тушении пожара в "Крокус Сити Холле" в пятницу, 22 марта, принимали участие почти 500 человек. Спасатель Максим Шлычков не смог остаться в стороне и вышел на помощь пострадавшим, несмотря на то, что не должен был быть на смене в этот день.

Он рассказал, что узнал о теракте из новостей, когда проезжал мимо места ЧП. В тот момент он, не раздумывая, решил присоединиться к коллегам из МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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