Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 13:45

Происшествия

Врач Сергей Агафонов рассказал о работе на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Врач Сергей Агафонов рассказал о работе на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в США

Спасатели МЧС будут разбирать балкон в сгоревшем "Крокусе"

Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали на два месяца

Прапорщик Николай Алексеев рассказал об эвакуации раненных при теракте в "Крокусе"

Новости часа: более 90 пострадавших в теракте в "Крокусе" остаются в больницах Москвы

Анестезиолог Сергей Буланов рассказал о медэвакуации из "Крокус Сити Холла"

Анестезист Вячеслав Сахаров рассказал о первых минутах работы у "Крокуса" 22 марта

Сотрудник МЧС Илья Жаренов рассказал, как тушили пожар в "Крокус Сити Холле"

Руководитель Депздрава Москвы рассказал о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Вечером 22 марта на месте ЧП в "Крокус Сити Холле" работали 54 бригады скорой помощи и 15 бригад центра медицины катастроф Московской области. За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

Врач центра экстренной медицинской помощи Сергей Агафонов рассказал, как работала служба пожаротушения. Сотрудники МЧС оперативно информировали медиков о том, что из здания стали выносить пострадавших. Врачи незамедлительно оценивали состояние пострадавших, чтобы быстрее госпитализировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика