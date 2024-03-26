Врач Сергей Агафонов рассказал о работе на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта на месте ЧП в "Крокус Сити Холле" работали 54 бригады скорой помощи и 15 бригад центра медицины катастроф Московской области. За два часа удалось эвакуировать всех пострадавших и распределить их по медучреждениям.

Врач центра экстренной медицинской помощи Сергей Агафонов рассказал, как работала служба пожаротушения. Сотрудники МЧС оперативно информировали медиков о том, что из здания стали выносить пострадавших. Врачи незамедлительно оценивали состояние пострадавших, чтобы быстрее госпитализировать.

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