Новости регионов: временные опоры ЛЭП установили под Мурманском после аварии

В Мурманской области продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии после крупной аварии на линии электропередачи. Специалисты, несмотря на метель, устанавливают временные опоры для высоковольтных проводов. В ближайшее время будет доставлена дополнительная техника с конструкциями для сборки постоянной опоры.

В Краснодарском крае сложилась критическая ситуация на дорогах из-за гололедицы. По последним данным, по всему региону зафиксировано более 200 ДТП. Крупнейшая авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа, где столкнулись 20 автомобилей. В некоторых районах сохраняется угроза падения обледеневших деревьев.

