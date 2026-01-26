Форма поиска по сайту

26 января, 22:45

Происшествия

Новости регионов: временные опоры ЛЭП установили под Мурманском после аварии

"Московский патруль": фигурант дела Merlion Лялин упал в обморок при оглашении приговора

"Московский патруль": установлен водитель, который чуть не сбил пенсионерку в столице

Волонтеры сообщили в полицию об оставленных без присмотра животных в приюте Подмосковья

Около 250 оставленных без присмотра кошек и собак обнаружили в приюте Подмосковья

В Анапе мужчина заказал убийство родственников, чтобы не делить с ними наследство

Прокуратура разберется в ситуации с гибелью попавшего под машину ребенка под Красногорском

11-летний мальчик скатился с горки на ледянке и попал под колеса авто в Красногорске

На МКАД столкнулись две "Газели"

Полиция разберется в ситуации с гибелью ребенка при катании с горки под Красногорском

В Мурманской области продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии после крупной аварии на линии электропередачи. Специалисты, несмотря на метель, устанавливают временные опоры для высоковольтных проводов. В ближайшее время будет доставлена дополнительная техника с конструкциями для сборки постоянной опоры.

В Краснодарском крае сложилась критическая ситуация на дорогах из-за гололедицы. По последним данным, по всему региону зафиксировано более 200 ДТП. Крупнейшая авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Горячего Ключа, где столкнулись 20 автомобилей. В некоторых районах сохраняется угроза падения обледеневших деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

