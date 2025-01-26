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26 января, 09:30

Происшествия

Новости регионов: откачка мазута из танкера на Кубани завершилась

Новости регионов: откачка мазута из танкера на Кубани завершилась

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На Кубани раньше положенного срока завершили откачку мазута из танкера, севшего на мель. Из судна извлекли и перегрузили в 20 цистерн почти 1,5 тысячи тонн топлива. Специалисты уже приступили к зачистке судна от остатков мазута. После этого его распилят и утилизируют. Все работы должны завершиться до 31 марта.

Тем временем мошенники похитили почти 30 миллионов рублей по "Пушкинским картам" в Новосибирске. По версии следствия, трое местных жителей зарегистрировали аккаунт на сайте, где анонсировали выдуманные концерты и кинопоказы. С июня по сентябрь 2022 года, подозреваемые продавали билеты, а владельцы "Пушкинских карт" производили оплату из средств федеральной программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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