На место пожара на Варшавском шоссе направили 60 спасателей и 18 единиц техники

На место пожара в бизнес-центре "Варшавская Плаза" на Варшавском шоссе направили 60 спасателей и 18 единиц техники. На данный момент из здания эвакуируют людей. Огонь охватил с 4-го по 6-й этажи здания. С улицы видно открытое пламя.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Сотрудники МЧС устанавливают очаг возгорания, расследование причин пожара находится под контролем Чертановской прокуратуры. Известно, что он начался во время ремонта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.