На Невском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На Невском проспекте в Петербурге столкнулись сразу четыре машины. От сильного удара одна из них выехала на тротуар. Машина каршеринга сбила пять столбиков ограждения. Пешеходов в этот момент не было.

Пострадали двое водителей. Их с ушибами и переломами ребер увезли больницу. Очевидцы говорят, что авария произошла из-за Lexus, который на скорости стал обгонять поток машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.