Личности погибших на борту самолета Пригожина установит ДНК-экспертиза

В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела 10 погибших. Следственный комитет проверит все возможные версии произошедшего.

В ведомстве заявили, что в настоящее время продолжается детальный осмотр места крушения бизнес-джета. Помимо этого, изымаются предметы и документация, которые имеют значение для установления всех обстоятельств произошедшего. СК назначит дополнительные судебные экспертизы.