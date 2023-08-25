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25 августа, 19:45

Происшествия

Личности погибших на борту самолета Пригожина установит ДНК-экспертиза

Личности погибших на борту самолета Пригожина установит ДНК-экспертиза

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В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела 10 погибших. Следственный комитет проверит все возможные версии произошедшего.

В ведомстве заявили, что в настоящее время продолжается детальный осмотр места крушения бизнес-джета. Помимо этого, изымаются предметы и документация, которые имеют значение для установления всех обстоятельств произошедшего. СК назначит дополнительные судебные экспертизы.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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