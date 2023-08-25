13:45Происшествия
Серийный хулиган сломал турникет на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского"
В столичном метро появился серийный хулиган, который ломает турникеты. На "Бульваре Дмитрия Донского" мужчина не захотел оплачивать проезд и решил открыть створки руками, в итоге одна из них лопнула.
Позже выяснилось, что подозреваемый в порче столичного имущества уже ломал турникет на станции "Комсомольская". Новое уголовное дело могут завести по статье "Вандализм". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.