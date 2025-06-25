25 июня, 14:15Происшествия
Следствие направит ходатайство в суд об аресте мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево
Следствие в ближайшее время направит в суд ходатайство об аресте мужчины, который напал на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево. Подозреваемый уже задержан, с ним провели несколько допросов, однако объяснить, зачем он бросил ребенка об пол, обвиняемый так и не смог.
Мужчине предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Известно, что он недавно работал в Каире и возвращался домой в Минск через Москву. Перед вылетом он употреблял наркотики и алкоголь.
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