Следствие направит ходатайство в суд об аресте мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево

Следствие в ближайшее время направит в суд ходатайство об аресте мужчины, который напал на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево. Подозреваемый уже задержан, с ним провели несколько допросов, однако объяснить, зачем он бросил ребенка об пол, обвиняемый так и не смог.

Мужчине предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Известно, что он недавно работал в Каире и возвращался домой в Минск через Москву. Перед вылетом он употреблял наркотики и алкоголь.

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