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Новости

25 мая, 12:15

Происшествия

Новости регионов: землетрясение мощностью 5,4 балла произошло на Алтае

Новости регионов: землетрясение мощностью 5,4 балла произошло на Алтае

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Республике Алтай. Толчки ощущались на территории нескольких районов, в том числе в столице региона – Горно-Алтайске. По данным дежурных служб, никто не пострадал, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а социально значимые объекты не затронуты.

Тем временем на Чернышевской гидроэлектростанции в Якутии произвели сброс воды. Это делают весной во время пика половодья, чтобы водохранилище не переполнилось и не прорвало дамбу. Скорость сброса в потоке достигает сотен кубометров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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