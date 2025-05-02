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02 мая, 11:54

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Telegraaf: человек пострадал при нападении с ножом на вокзале Амстердама

Человек пострадал при нападении с ножом на вокзале Амстердама

Фото: 123RF/danielt1994

На главном железнодорожном вокзале Амстердама произошло нападение с ножом на человека. Об этом сообщает газета Telegraaf со ссылкой на правоохранительные органы.

Нападение произошло в 06:45 по московскому времени. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован, пишет газета.

СМИ уточняет, что полиция задержала подозреваемого. В настоящее время ведется расследование. В издании добавили, что мотивы нападения неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 17-летний подросток в ходе ссоры в спортшколе ударил ножом 20-летнего воспитанника учреждения. Юноша получил травмы средней степени тяжести.

Несовершеннолетнего передали сотрудникам полиции. Проводится доследственная проверка.

Следствие рассматривает дело о смертельном ударе ножом в семейной ссоре

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