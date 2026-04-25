Новости регионов: 20 человек пострадали в ДТП в Ленобласти

20 человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Ленобласти. Один человек погиб, остальные доставлены в больницу. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, и врачи борются за их жизнь. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

В Мурманской области бушует стихия. В районе Териберки порывы ветра достигли ураганных значений: 35 метров в секунду. Шторм переворачивает прицепы автомобилей и срывает куски кровли. При этом на центр региона обрушился снегопад: за два дня в Мурманске выпало 70% нормы осадков за апрель. Большинство дорог парализовано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.