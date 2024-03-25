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25 марта, 11:45

Происшествия

Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"

Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"

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Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер", где неделю назад завалило 13 горняков. Спасательная операция продолжается.

Известна информация разведки аварийного участка. По этим данным, прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров, а местонахождение рабочих в последний раз фиксировалось на глубине 147 метров.

Следственный комитет задержал управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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