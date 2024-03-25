25 марта, 11:45Происшествия
Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"
Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер", где неделю назад завалило 13 горняков. Спасательная операция продолжается.
Известна информация разведки аварийного участка. По этим данным, прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров, а местонахождение рабочих в последний раз фиксировалось на глубине 147 метров.
Следственный комитет задержал управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.