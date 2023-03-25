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Новости мира: утечка газа стала причиной взрыва на шоколадной фабрике в США

Новости мира: утечка газа стала причиной взрыва на шоколадной фабрике в США

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Утечка газа стала причиной взрыва на шоколадной фабрике компании RM Palmer в Соединенных Штатах. Об этом сообщают местные власти.

В результате инцидента два человека погибли и еще шесть доставлены в больницу. Кроме того, девятерых считают пропавшими без вести.

На кадрах видно, насколько взрыв был сильным. Обломки фабрики разлетелись по всей территории. Одно здание предприятия разрушено полностью, второе – сильно повреждено.

В настоящее время на месте работают пожарные и полиция. Предположительно, причиной происшествия стала утечка газа. Из-за чего на производстве начался пожар. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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