Новости мира: цистерна с газом взорвалась после столкновения грузовиков в Италии

Цистерна с газом взорвалась после столкновения нескольких грузовиков на участке трассы Рим – Неаполь в Италии. В результате аварии вспыхнул пожар, а за ним последовал мощный взрыв. Очевидцы засняли на камеру момент появления огненного гриба на магистрали. Участок дороги временно закрыли.

Проливные дожди вызвали сильное наводнение в аргентинском городе Корриентес. Из населенного пункта были эвакуированы более 100 человек. В ряде районов одноименной провинции зафиксировали отключения электроэнергии. Местные власти развернули масштабную операцию по ликвидации последствий стихии.

Лувр установил металлические решетки на окнах галереи Аполлона, где несколько месяцев назад произошло ограбление. Такая защита является одной из экстренных мер, принятых для повышения безопасности музея.

