24 июня, 16:15Происшествия
Главврач клиники Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево
Пострадавшего в Шереметьево двухгодовалого мальчика ввели в медикаментозный сон. Он находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске.
Малыш поступил с переломом основания и свода черепа, а также небольшой субдуральной гематомой, рассказала главный врач клиники Татьяна Шаповаленко. Однако нейрохирургическое лечение не потребовалось.
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