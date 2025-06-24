Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 16:15

Происшествия

Главврач клиники Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

Главврач клиники Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево обнаружены наркотики

Дерево упало на двигавшийся по Рублево-Успенскому шоссе автомобиль

Мужчина напал на маленького ребенка в Шереметьево

Автоледи сбила 4-летнюю девочку на улице Маршала Савицкого в Москве

Каршеринговый автомобиль врезался в припаркованные машины в Ховрине

Во Франции 145 человек получили уколы шприцами на фестивале

Водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика в Томской области

Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

"Аэрофлот" отменил рейсы в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Пострадавшего в Шереметьево двухгодовалого мальчика ввели в медикаментозный сон. Он находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске.

Малыш поступил с переломом основания и свода черепа, а также небольшой субдуральной гематомой, рассказала главный врач клиники Татьяна Шаповаленко. Однако нейрохирургическое лечение не потребовалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика