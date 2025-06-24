Главврач клиники Рошаля рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Шереметьево

Пострадавшего в Шереметьево двухгодовалого мальчика ввели в медикаментозный сон. Он находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске.

Малыш поступил с переломом основания и свода черепа, а также небольшой субдуральной гематомой, рассказала главный врач клиники Татьяна Шаповаленко. Однако нейрохирургическое лечение не потребовалось.

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