Новости последнего часа: названа предварительная причина ДТП на Садовом кольце

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предварительной причиной смертельной аварии на Садовом кольце назвали грубое нарушение ПДД. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

Почти треть жилых домов в Москве уже подготовили к новому отопительному сезону. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Штормовое предупреждение будет действовать в Москве с 25 по 27 июня из-за сильной жары. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.