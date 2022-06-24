Новости последнего часа: трое детей были в автомобилях, которые унесло в море в Сочи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трое детей были в автомобилях, которые унесло в море в Сочи, сообщили в Следственном комитете Краснодарского края.

В Москве ограничат продажу алкоголя и напитков в стекле около мест проведения школьных выпускных. Информация об этом со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции появилась на mos.ru.

Шесть человек из машины, горевшей на Садовом кольце, спас тренер из Дагестана, рассказали в Минспорта региона.