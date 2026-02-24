Сбитую мячом чайку реанимировали во время футбольного матча в Стамбуле

Чайку реанимировали прямо во время футбольного матча в Стамбуле – ее на лету сбил мяч. Инцидент произошел в финале Первой любительской лиги.

Вратарь выбил мяч из своей зоны. Он попал прямо в летящую чайку, которая упала на землю после удара. Капитан сразу подбежал к птице и начал делать ей массаж сердца.

Спустя две минуты чайка постепенно стала двигаться. Пострадавшей птице сначала принесли воду, а затем ее отнесли в медпункт.

