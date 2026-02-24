Следователи начали осматривать место взрыва на площади Савеловского вокзала

Следователи начали выяснять обстоятельства происшествия на площади Савеловского вокзала в Москве. В ночь на 24 февраля к патрульной машине подошел мужчина, после чего произошла детонация неизвестного устройства. Нападавший и один из полицейских погибли, еще двое инспекторов ранены.



В ходе осмотра места происшествия и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.