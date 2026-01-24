Взрыв прогремел в одном из ресторанов в ТЦ в Одинцове

В одном из торговых центров в Одинцове прогремел взрыв. ЧП произошло в ресторане, по предварительным данным, из-за взрыва смартфона iPhone, находившегося в куртке посетителя.

В результате инцидента пострадал 40-летний мужчина. Его с многочисленными порезами и в состоянии шока госпитализировали. Всех посетителей и персонал ТЦ срочно эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

