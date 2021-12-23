Отопление и горячую воду вернули в дома в Улан-Удэ. Накануне жители города остались без тепла в квартирах, при этом на улице мороз – минус 29 градусов.

Все произошло из-за пожара на ТЭЦ-1. Сейчас там запустили резервный котел, но он греет не на полную мощь. Окончательно решить проблему обещают к 25 декабря. В регионе ввели режим ЧС.

В то время, пока энергетики занимались запуском котла, без тепла сидели жители примерно тысячи домов. Из больниц выписывали домой нетяжелых пациентов, а людей требующих постоянной помощи переводили в другие учреждения. Мэр Улан-Удэ Александр Голков накануне приостановил работу детских садов и школ.

Известно, что на станции загорелась электрическая проводка. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. В четверг, 23 декабря, на станцию дополнительно завезли больше 300 тонн мазута. В ближайшие дни ожидается поставка цистерн жидкого топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.