11:45
Отопление и горячую воду вернули в дома в Улан-Удэ. Накануне жители города остались без тепла в квартирах, при этом на улице мороз – минус 29 градусов.
Все произошло из-за пожара на ТЭЦ-1. Сейчас там запустили резервный котел, но он греет не на полную мощь. Окончательно решить проблему обещают к 25 декабря. В регионе ввели режим ЧС.
В то время, пока энергетики занимались запуском котла, без тепла сидели жители примерно тысячи домов. Из больниц выписывали домой нетяжелых пациентов, а людей требующих постоянной помощи переводили в другие учреждения. Мэр Улан-Удэ Александр Голков накануне приостановил работу детских садов и школ.
Известно, что на станции загорелась электрическая проводка. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. В четверг, 23 декабря, на станцию дополнительно завезли больше 300 тонн мазута. В ближайшие дни ожидается поставка цистерн жидкого топлива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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