Мать подозреваемого в поджоге томского гипермаркета назвала причину случившегося

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске мужчина состоит на психиатрическом учете и имеет вторую группу инвалидности. Об этом "360" рассказала его мать.

Мужчина, получающий по инвалидности пенсию в размере 9 тысяч рублей, устроился работать в магазин недавно. По словам женщины, раньше подобных ситуаций он не устраивал.

"Это проблема с его психикой. Он сам не может объяснить своих действий. Какие были указания в его голове, так и поступил. Для общества он не опасен. У него стоит конкретный диагноз, который сообщается только по запросу. У меня даже бумаг никаких нет – только справка об инвалидности", – объяснила она поведение сына.

Женщина уточнила, что она живет вместе с ним и работает воспитателем в детском саду. Она намерена подать жалобу на распространение в интернете фото с участием сына, объяснив случившееся нервным срывом.

Пожар в торговом центре "Лента" на улице Елизаровых в Томске начался утром 21 декабря. Его площадь превысила 5 000 квадратных метров. К пожару привело возгорание, которое произошло в секции непродовольственных товаров, там загорелись поддоны.

По данному факту прокуратура организовала проверку. В МВД позже сообщили о задержании подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Причины своего поступка он пояснить не смог.

