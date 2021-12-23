09:52
Мужчину задержали за попытку поджечь посетителей московского бара
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в попытке поджечь посетителей бара на северо-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
Инцидент произошел в баре в проезде Дежнева. Ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный облил бензином посетителей и угрожает поджечь их. По указанному адресу сразу же выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого.
Как позже выяснилось, среди посетителей бара возник конфликт. Один из них вышел из заведения, затем вернулся с канистрой с бензином. Разлив ее перед входом в бар и на стоящих посетителей, он осуществил поджог. Злоумышленником оказался 48-летний приезжий. Он попытался скрыться с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемого арестовали.
21 декабря в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых в Томске произошел пожар. Его площадь превысила 5 000 квадратных метров. К пожару привело возгорание, которое произошло в секции непродовольственных товаров: там загорелись поддоны.
В этот же день удалось задержать подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном, однако причину своего поступка объяснить не смог.
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