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Новости

23 июля, 22:30

Происшествия

Новости регионов: на побережье Анапы зафиксировали выбросы мазута

Новости регионов: на побережье Анапы зафиксировали выбросы мазута

"Московский патруль": пнувшего девушку во время знакомства мужчину арестовали на 15 суток

"Московский патруль": столичная полиция задержала организатора нарколаборатории

"Московский патруль": один человек погиб и десять пострадали в пожаре в Москве

Пожар произошел на Воробьевых горах

Машина опрокинулась на Нижегородской транзитной эстакаде в Москве

Скоростные рейсы между Нижним Новгородом и Ярославлем отменены из-за аварии на гидроузле

Главред Baza Трифонов арестован по обвинению в даче взятки

Организаторы круизов по Волге отменили часть туров из-за аварии на Городецком гидроузле

Круизы из Москвы по Волге временно приостановлены

На побережье Анапы зафиксировали выбросы мазута на участке в районе поселка Джемете. Там специалисты продолжают собирать осевший на дно мазут. Тем не менее на остальных участках выбросов пока не зафиксировали.

В Якутии спасли группу альпинистов, пострадавших при восхождении на гору Победа. При неудачном падении одной из участниц три человека, поднимавшиеся с ней в связке, получили травмы. Вертолет со спасателями и медиками на борту подлетел к выступу на горе, после чего всех альпинистов успешно загрузили в воздушное судно.

В Санкт-Петербурге мужчина ранил стрелой сотрудницу пропускного пункта. Он зашел на проходную завода с луком за спиной и стрелами в руках. Однако когда его пропуск не сработал, к нему подошла женщина, чтобы выяснить причину неполадки. Тогда злоумышленник вонзил ей в руку стрелу от лука.

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