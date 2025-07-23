Новости регионов: на побережье Анапы зафиксировали выбросы мазута

На побережье Анапы зафиксировали выбросы мазута на участке в районе поселка Джемете. Там специалисты продолжают собирать осевший на дно мазут. Тем не менее на остальных участках выбросов пока не зафиксировали.

В Якутии спасли группу альпинистов, пострадавших при восхождении на гору Победа. При неудачном падении одной из участниц три человека, поднимавшиеся с ней в связке, получили травмы. Вертолет со спасателями и медиками на борту подлетел к выступу на горе, после чего всех альпинистов успешно загрузили в воздушное судно.

В Санкт-Петербурге мужчина ранил стрелой сотрудницу пропускного пункта. Он зашел на проходную завода с луком за спиной и стрелами в руках. Однако когда его пропуск не сработал, к нему подошла женщина, чтобы выяснить причину неполадки. Тогда злоумышленник вонзил ей в руку стрелу от лука.