Радиоактивный песок обнаружили у туристки в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково у туристки обнаружили радиоактивный песок. Женщина прилетела из Индии и хотела использовать его для изготовления косметики, при этом об опасности не подозревала, рассказали в таможенной службе авиагавани.

Когда женщина проходила через зеленый коридор, сработала система радиационного контроля. Выяснилось, что она перевозила сыпучее вещество черного цвета, которое содержит природный радионуклид – торий-232.

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