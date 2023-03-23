Водолазы прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda под Ярославлем

Водолазы прекратили поисковую операцию на Волге, где под лед провалились создатель группы Cream Soda и его друзья. Сам Дмитрий Свиргунов погиб, как и один из его знакомых музыкантов. Еще два человека – брат Свиргунова и Георгий Киселев – признаны пропавшими без вести, их искали три дня.

Дальнейшие поиски возможны только по заявлению следствия. Из пяти человек, которые оказались в ледяной воде, спасти удалось только девушку Свиргунова. Ее сразу же отвезли в больницу.

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