Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:30

Происшествия

Мужчина окунул детей в холодное море в Сочи

Мужчина окунул детей в холодное море в Сочи

На Новорязанском шоссе произошла крупная авария

Два уголовных дела после избиения пенсионера подростками возбудили в Лыткарине

Тренер в Иркутске спас ребенка из горящего автомобиля

На СВХ в Москве столкнулись несколько машин

Полиция раскрыла кражу более сотни картин из частной коллекции в Подмосковье

Школьника задержали на станции "Парк культуры" столичного метро за ограбление девушки

Следователи попросили арестовать собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

В Москве начали искать второго участника перестрелки на Ярославском шоссе

Новости мира: оползни в Новой Зеландии унесли жизни как минимум 2 человек

Мужчина окунул детей в холодное море в Сочи. Видео зимних купаний опубликовали очевидцы. Они рассказали, что услышали на пляже громкие крики и увидели, как мужчина тащит детей в воду.

Отец несколько раз с головой окунул маленькую девочку, а затем – годовалого малыша. При этом погода на курорте не подходила для купания. В городе температура воздуха составляет плюс 9 градусов, воды – не превышает плюс 10 градусов.

На одном из роликов видно, что люди на пляже одеты в теплые куртки и шапки. Прохожие видели отца уже после пляжа, когда он тащил плачущего сына по земле. Теперь мужчину разыскивает полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим Шаманин

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика