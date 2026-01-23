Мужчина окунул детей в холодное море в Сочи. Видео зимних купаний опубликовали очевидцы. Они рассказали, что услышали на пляже громкие крики и увидели, как мужчина тащит детей в воду.

Отец несколько раз с головой окунул маленькую девочку, а затем – годовалого малыша. При этом погода на курорте не подходила для купания. В городе температура воздуха составляет плюс 9 градусов, воды – не превышает плюс 10 градусов.

На одном из роликов видно, что люди на пляже одеты в теплые куртки и шапки. Прохожие видели отца уже после пляжа, когда он тащил плачущего сына по земле. Теперь мужчину разыскивает полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.