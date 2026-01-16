Прокуратура начала проверку после конфликта со стрельбой в Москве

Прокуратура начала проверку после конфликта со стрельбой на улице Большие Каменщики в Москве. По предварительным данным, инцидент произошел в транспорте. Мужчина сделал замечание шумной компании.

Все участники конфликта вышли на остановке, где один из них достал светошумовой пистолет и произвел выстрелы. В больницу доставили трех человек, включая 17-летнего подростка. Шестеро участников задержаны и доставлены в районный отдел полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.