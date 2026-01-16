Форма поиска по сайту

16 января, 11:15

Происшествия

Прокуратура начала проверку после конфликта со стрельбой в Москве

Авария с участием автобуса произошла в Южной Корее

Новости мира: шторм вызвал сильные наводнения в Австралии

Полиция начала выяснять детали стрельбы, которая произошла в Москве 15 января

ДТП с участием грузовика произошло 20-м километре МКАД

Новости регионов: ДТП со школьным автобусом произошло в Архангельской области

В парке "Земля прайда" рассказали о состоянии львицы, изъятой у блогера в Москве

"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

Третьяковская галерея опровергла повреждение картины Карла Брюллова

Пожар в здании учебного центра МВД в Сыктывкаре ликвидирован

Прокуратура начала проверку после конфликта со стрельбой на улице Большие Каменщики в Москве. По предварительным данным, инцидент произошел в транспорте. Мужчина сделал замечание шумной компании.

Все участники конфликта вышли на остановке, где один из них достал светошумовой пистолет и произвел выстрелы. В больницу доставили трех человек, включая 17-летнего подростка. Шестеро участников задержаны и доставлены в районный отдел полиции.

Станислав КуликЕвгения Мирошкина

