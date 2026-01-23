Новости мира: оползни в Новой Зеландии унесли жизни как минимум 2 человек

В результате оползней в Новой Зеландии погибли как минимум 2 человека, еще 6 числятся пропавшими без вести. Гигантский пласт земли накрыл кемпинг у подножия горы Маунт-Нгаурухоэ, где отдыхали семьи с детьми. Мощный селевой поток также разрушил целую деревню, не оставив почти ни одного целого строения.

Жители американского штата Арканзас опустошили полки продуктовых магазинов, готовясь к приближающейся рекордной снежной буре. Они скупили воду, хлеб, овощи, фрукты и другие товары первой необходимости. По прогнозам, шторм накроет более 40 штатов от Нью-Мексико до Нью-Йорка, растянувшись на более чем 3,2 тысячи километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.