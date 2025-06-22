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22 июня, 09:45

Происшествия

Новости мира: торнадо обрушился на американский штат Северная Дакота

Новости мира: торнадо обрушился на американский штат Северная Дакота

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Мощный торнадо обрушился на американский штат Северная Дакота. Погибли по меньшей мере три человека. Стихия разрушила дома, перевернула поезд и оставила без света десятки тысяч жителей. СМИ уже назвали этот торнадо самым смертоносным за почти полвека. На территории штата продолжаются сильные грозы, а синоптики предупреждают о новых ударах стихии.

По меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара в бразильском штате Санта-Катарина. Об этом сообщил губернатор штата Жоржинью Меллу. По его словам, всего на борту шара находился 21 человек, 13 из них выжили. Однако они получили травмы разной степени тяжести. Спасательная служба уже прибыла на место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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