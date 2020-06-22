Лесной пожар вспыхнул в Турции

На юге Турции, в Мармарисе, загорелся хвойный лес. По словам местных правоохранителей, возможная причина пожара – поджог.

Туристы рассказали СМИ, что в отелях чувствовался запах гари. По последним данным, возгорание взято под контроль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.