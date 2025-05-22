Турит из Москвы погиб во время восхождения на монумент "Родина-мать зовет!"

В Волгограде во время восхождения на монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане погиб турист из Москвы. Его тело нашли внутри памятника – на уровне головы скульптуры. Позже стало известно, что погибший – ректор московской академии физкультуры. Эту информацию подтвердили в вузе.

По данным Следственного комитета, предполагается, что трагедия произошла во время нелегальной экскурсии. Внутри памятника нет лифтов или вентиляции, а летом конструкция сильно нагревается, что может создавать опасные условия.

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