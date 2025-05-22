22 мая, 16:30Происшествия
Турит из Москвы погиб во время восхождения на монумент "Родина-мать зовет!"
В Волгограде во время восхождения на монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане погиб турист из Москвы. Его тело нашли внутри памятника – на уровне головы скульптуры. Позже стало известно, что погибший – ректор московской академии физкультуры. Эту информацию подтвердили в вузе.
По данным Следственного комитета, предполагается, что трагедия произошла во время нелегальной экскурсии. Внутри памятника нет лифтов или вентиляции, а летом конструкция сильно нагревается, что может создавать опасные условия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.