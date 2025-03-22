Новости мира: в Турции проходят массовые акции из-за ареста лидера оппозиции Имамоглу

В Стамбуле и других турецких городах снова проходят массовые акции протеста в связи с арестом лидера оппозиции Экрема Имамоглу. В целом протестующие ведут себя неагрессивно, на каждом митинге дежурит много полиции.

В воскресенье Папа Римский Франциск появится перед публикой из окна клиники, в которой он лечится, сообщили в Ватикане. Понтифик выступит с коротким приветствием и благословением.

В Таиланде перевернулся автобус, в котором находились россияне. Всего в автобусе было 35 человек, и четверо получили травмы, заявил генеральный консул России.

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