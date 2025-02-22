Прокуратура нашла множество нарушений в работе антикафе с мини-пигами в Москве

Прокуратура нашла множество нарушений в работе антикафе с мини-пигами на Проспекте Мира в Москве. На момент осмотра там находились 8 животных.

Антикафе расположено в небольшом подвальном помещении. Посетителям предлагали проводить время с мини-пигами. Правоохранители выявили, что в заведении неверно содержали животных, не соблюдали санитарные требования и нарушали права потребителей.

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