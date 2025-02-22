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22 февраля, 09:30

Происшествия

Оставленного матерью ребенка в Мексике вернули в Россию

Оставленного матерью ребенка в Мексике вернули в Россию

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Ребенка, оставленного матерью в мексиканском отеле, вернули в Россию. Борт приземлился в Домодедово. На территории чужой страны трехлетний мальчик пробыл около полугода. Все это время его вопросом занималось российское посольство, а в январе в дело вмешалась детский омбудсмен.

На родину малыша доставили в сопровождении мексиканской стороны. Передать его матери было невозможно, она находится под арестом. В июле прошлого года она незаконно пересекла границу с США и сразу же была задержана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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